بعد اعتذاره عن قيادة المركز القومي للمسرح.. إيهاب فهمي يوجه الشكر لوزير الثقافة لقبول طلبه

وجه الفنان إيهاب فهمي، مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على قبوله طلب الاعتذار عن منصبه بقيادة المركز، والذي تقدم به في الثالث من نوفمبر الماضي.

وكتب الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "كل الشكر لسيادة معالى وزير الثقافة أحمد هنو والأستاذ خالد جلال رئيس قطاع المسرح وكل زملائى بالمركز القومى للمسرح، فقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار في العمل بمنصبى بتاريخ 3 نوفمبر 2024 لسيادته، وقد قبل سيادته اعتذارى من منصبى كل الشكر اعتباراً من اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري، ودائما جميعا في خدمة الوطن".

يشار إلى أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أصدر قرارًا بتكليف الفنان إيهاب فهمي، بالقيام بأعمال مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ لمدة عام، في التاسع والعشرين من أغسطس 2024.

وتوجه الفنان إيهاب فهمي، بالشكر والتقدير للوزير على ثقته فيه، مؤكدا اعتزازه بالعمل تحت إشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، ودعمه المستمر للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

يذكر أن إيهاب فهمي تولي رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في يونيو 2023، ويعد هذا قرار تجديد له لفترة ثانية.