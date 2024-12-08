"القاهرة الإخبارية": التوتر مستمر على الحدود اللبنانية السورية

قال أحمد سنجاب قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ هناك توتر على الحدود اللبنانية السورية، موضحا أن الدولة اللبنانية تتخذ إجراءات استثنائية من أجل حماية الحدود اللبنانية، وخاصة أن ملف الحدود بين لبنان وسوريا في المناطق الشمالية والشرقية كان محور حديث في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بالأمس في الجنوب اللبناني بحضور قائد الجيش اللبناني.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء أنّ جلسة مجلس الوزراء في الجنوب اللبناني كانت تحمل تأكيد حول انتشار الجيش اللبناني بشكل أوسع على طول الحدود اللبنانية مع سوريا، وتحديدا في المناطق الشمالية والشرقية.

وتابع: «لبنان اتخذ إجراء قبل عدة أيام بإغلاق كافة المعابر الحدودية البرية بين لبنان وسوريا على طول الحدود باستثناء معبر وحيد وهو معبر المصنع الذي يقع في شرق الدولة اللبنانية بين منطقة البقاع ومناطق دمشق، إذ جرى إغلاق هذا المصنع بشكل استثنائي منذ مساء أمس وحتى الآن، ما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من السوريين الذين كانوا يريدون عبور الأراضي اللبنانية نحو سوريا».