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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

1 يناير.. محاكمة ربة منزل وعشقيها في قتل طفلتين بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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حددت نيابة شرق القاهرة الدور الاول من يناير المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة ربة منزل وعشيقها متهمين بقتل طفلتيهما الرضيعة جوعًا في منطقة المطرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة 23 سنة، محبوسة، في 24 فبراير الماضي، قتلت رضيعتها،  بالاتفاق مع عشيقها والد الطفلة، محبوس، وذلك بعد أن بدأت بينهما علاقة غير شرعية أثمرت عن إنجابها الطفلة سفاحًا فخافت من الفضيحة واتفقا على التخلص من الرضيعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على قتل الطفلة بالتجويع حتى لا يظهر الأمر، وأنها توفيت بعد أن أصيبت بالجفاف والأنيميا، فامتنعت الأم عن إرضاع وإطعام الصغيرة حتى هزلت ومرضت وتوفيت.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عقب تأكدهما من وفاة الرضيعة حملاها الطفلتين ثم ألقياها فجرًا بالقمامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة
 

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