"زراعة الشرقية" تتابع أعمال تطهير الخلجان بقرى الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد المحافظ علي ضرورة الإنتهاء من تطهير المساقي والخلجان والمصارف الخصوصية وإزالة أية تعديات على الترع والخلجان وتوفير المعدات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة في هذا الشأن .

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار خطة الوزارة لدعم المزارعين بإطلاق حملات كبرى لتطهير المساقي ،قامت المديرية بمتابعة أعمال تطهير خليج الإحباطي المشترك مع قرية شيبة بمركز الزقازيق بحضور المهندس محمد إبراهيم الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي وحسين الرماح رئيس الجمعية المركزية للإئتمان بالشرقية والسيد يوسف رئيس مجلس إدارة التطهير والمهندس ياسر الجعفرى مدير إدارة التعاون والمهندسة هناء محمد رئيس قسم التطهير وذلك فى إطار متابعة مديرية الزراعة بالشرقية ( إدارة الأراضي والمياة والبيئة ) وبالإشتراك مع الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الأراضي والمياه بتنفيذ خطة التطهيرات لعام 2024 / 2025.