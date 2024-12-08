ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23038 طن تشمل : 14900 طن يوريا و 526 طن رمل زجاجى و 2400 مولاس و 3682 طن كلينكر و 1530 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64483 طن تشمل : 12098 طن ذرة و 14686 طن خردة و 12626 طن حديد و 8675 طن فول صويا و 1098 طن خشب زان و 12000 طن قمح و 3300 طن كسب عباد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2447 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 427 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2064 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47766 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154087 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، و عدد 6 وحدات نهرية ( بارج ) بعد تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2807 طن ) من القمح متجهه إلى امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4846 حركة .