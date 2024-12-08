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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تشن سلسلة غارات على الأراضي السورية

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل شنت سلسلة غارات في الأراضي السورية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل ، أستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية، لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود، على حد زعم جيش الاحتلال.

وأكد جيش الاحتلال، أنَّه تم نشر قواته في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا، وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان، مشيرًا إلى أنه "لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا".

وأضاف جيش الاحتلال، أنَّه سيواصل العمل وفق ما تقتضيه الضرورة للحفاظ على المنطقة الفاصلة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها.

وتابع: "شن جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".

هيئة البث الإسرائيلية ا غارات الحدود مع سوريا