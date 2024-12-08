تعميم لعبة الشطرنج بجميع المراحل الدراسية.. وخبراء يوضحون المميزات والمخاطر

في خطوة جديدة من نوعها ضمن إطار تحديث وتطوير النظام التعليمي في مصر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعميم لعبة الشطرنج في المدارس بمختلف مراحلها الدراسية، وذلك بالتعاون مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج،

يرجع صدور هذا القرار بعد دراسة موسعة لمدى تأثير اللعبة في تعزيز القدرات الفكرية والذهنية للطلاب، حيث تعتبر لعبة الشطرنج من الألعاب التي تشتهر بتطوير مهارات التفكير الاستراتيجي والتحليل المنطقي.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يأتي بعد نجاح بطولة الجمهورية الأولي لشطرنج المدارس العام الماضي بتاريخ 2023/10/7، وبحضور محافظ الغربية، ونجاح البطولة الثانية العام الحالي بتاريخ 2024/10/7 بحضور محافظ الغربية، وذلك بالتعاون المثمر والبناء بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج، مستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية مع الاتحاد المصري للشطرنج.

تطوير التعليم

وشددت على اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم المصري ومناهجه، لأنه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لنهضة فكرية واجتماعية واقتصادية شاملة لتنشئة جيل واعٍ قادر على النهوض بمستقبل الوطن، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالرياضة البدنية والذهنية، وبالأخص رياضة الشطرنج، والتي تعمل على خلق جيل يفكر.

قرار جيد جدًا

ومن ناحيتها، تقول عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم لعبة الشطرنج في المدارس الحكومية بجميع المراحل قرار جيد جدا، فهو يعتبر أداة تعليمية سيسهم في تطوير المهارات المختلفة لدي الطلاب.

وتابعت "مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، أن تعميم لعبة الشطرنج في المدارس تساعد الطلاب في كيفية التفكير بخطوات وحل المشكلات بالإضافة إلي تعزيز التركيز والانتباه مما ينعكس علي دراستهم، فهي ليست لعبة ممتعة فقط، بل وسيلة فعالة لتطوير مهارات الطلاب الحياتية والأكاديمية، ويمكن أن تساهم في تقليل الاعتماد علي الألعاب الإلكترونية خاصة إذا تم تعميمها في المدارس.

مميزات لعبة الشطرنج في المدارس

كما يرى الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تعميم لعبة الشطرنج في المدارس له مجموعة من المميزات والمخاطر التي يجب وضعها في الاعتبار.

ويتابع "شوقي"، أنه من ضمن المميزات أن لعبة الشطرنج تمثل نشاطًا ترفيهيًا للطلاب، بعيدًا عن جو الدراسة الضاغط، فهي من أرقى الرياضات في العالم، ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في ممارستها، وتفيد في تنمية قدرات عقلية عليا لدى الطلاب مثل التخطيط، والتنفيذ والمراجعة العقلية، فضلًا عن تنشيط قدرات التذكر لدى الطلاب.

مخاطر تعميم الشطرنج بالمدارس



ويستكمل، أن لعبة الشطرنج تكسب الطلاب قيم إيجابية مثل الصبر، وتقبل الهزيمة، واحترام الآخر، مشيرًا إلى أنه من ضمن مخاطر تعميم لعبة الشطرنج في المدارس أنها لا تناسب الأطفال في المراحل الأولى من التعليم لأنها تفوق قدراتهم العقلية، قد تسبب للطفل مشكلات صحية مثل البدانة في ضوء جلوسه ساعات طويلة.

هدف التعليم السليم

وفي سياق متصل، يوضح الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن هدف التعليم الحقيقي للطلاب تنمية الفهم والمهارات والاتجاهات وتنمية مواطن سليم نفسيًا ومعرفيًا، يستطيع بعد التخرج أن يؤدي دوره في المجتمع.

تنمية القدرات الفكرية والذهنية

ويواصل «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تعميم لعبة الشطرنج الهدف منها تنمية الجانب الفكري والذهني لدى الطلاب ومهاراتهم، وتخريجهم من المدرسة مستفدين استفادة كاملة من المحتوى التعليمي والتربوي طوال فترات الدراسة، مضيفًا أن إعداد مواطن سليم يترتب عليه تعزيز الجانب الإنساني والاجتماعي والفكري والمعرفي لديه بشكل كبير، هو الأمر الذي يساهم في إدارة ذاته ومسئوليته هو هدف التعليم السليم.