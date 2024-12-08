الثلاثاء.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش رواية "يوم آخر للقتل"

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر 2024، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "يوم آخر للقتل" للكاتبة الروائية هناء متولي، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائية والإعلامية الدكتورة صفاءالنجار، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

صدرت رواية "يوم آخر للقتل عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة للرائية هناء متولي الكاتبة المصرية، التي لها عدد من الإصدارات الإبداعية المتميزة، من قبيل روايتها "أسرار سفلية"، فضلا عن مسرحيتها "الفلاسفة لا يعرفون الحب"، والمجموعة القصصية "التنفس بحرية أثناء السقوط".



وحصلت القاصة والروائية هناء متولي على جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي 2019 عن مجموعتها القصصية" التنفس بحرية أثناء السقوط".