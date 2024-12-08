تفاصيل احتفال دير القمر بلبنان بعيد سيدة التلة

احتفل اليوم ابناء أخوية الحبل بلا دنس في دير القمر بلبنان بعيد سيدة التلة ، حيث اجتمع أفراد الأخوية النساء والرجال في جو من الروحانية والمحبة، في احتفال مشترك بمناسبة عيد الحبل بلا دنس في دير القمر، وتحديدًا في رعيّة سيدة التلة جرت احتفالات عظيمة بمناسبة عيد سيدة الحبل بلا دنس.

ويعد الاحتفال من التقاليد العريقة في البلدة، شهد حضورًا مميزًا من جميع أفراد الأخويّتين، حيث تمّ إحياء المناسبة بشكل مشترك لأول مرة، رغم أن كل أخويّة عادةً ما تحتفل في وقت منفصل.

تخلل الاحتفال صلوات الشكر تلتها تطواف بأيقونة السيدة العذراء مريم في باحة الكنيسة، كما تمّ إضاءة الكنيسة بحلّتها الميلاديّة الجديدة لهذا العام، في جو من الفرح الروحي.

وبعد البركة الختامية، جرى تبادل التهاني بين الحضور في أجواء من الأخوّة والمحبة، مع ضيافة العيد تحت قناطر الكنيسة.

يعود تاريخ تأسيس الأخويّات في لبنان إلى عام 1777 للأخويّة الرجاليّة و1867 للأخويّة النسائيّة، تحت شفاعة العذراء سدة التلة .

وقد أضاف هذا الاحتفال الجديد لمسة من الروحانية والتعاون الأخوي بين أبناء الرعيّة، ليكون احتفالًا عامًا لكل العائلات والأفراد في المجتمع.