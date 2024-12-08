نائب محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التضامن لافتتاح  مؤسسة "معاً للأمام " بشرق النيل

استقبل "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،بمكتبه،نائب وزير التضامن الاجتماعي مارجريت صاروفيم،في مستهل زيارتها " اليوم" لمحافظة بني سويف ، وذلك في حضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، القس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.

ومن المقرر أن يقوم نائب المحافظ ونائب الوزير بافتتاح مؤسسة معاً للأمام للتنمية وذلك بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ثم جولة تفقدية لمتابعة أنشطة وخدمات المؤسسة في مجال رعاية الأطفال والأسر الأولى بالرعاية.