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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التضامن لافتتاح  مؤسسة "معاً للأمام " بشرق النيل

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التضامن
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استقبل "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،بمكتبه،نائب وزير التضامن الاجتماعي  مارجريت صاروفيم،في مستهل زيارتها " اليوم" لمحافظة بني سويف ، وذلك  في حضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، القس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.

  ومن المقرر أن يقوم نائب المحافظ ونائب الوزير بافتتاح  مؤسسة معاً  للأمام للتنمية وذلك بالحي الأول  بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ثم جولة تفقدية لمتابعة أنشطة وخدمات المؤسسة في مجال رعاية الأطفال والأسر  الأولى بالرعاية.

 

 

 

 

الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي بلال حبش نائب محافظ بني سويف مدينة بني سويف الجديدة وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن مدينة بني سويف