ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحزاب فرنسية تعرب عن قلقها بشأن الأمن الداخلي في سوريا

فرنسا
فرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إنّ الموقف الفرنسي منذ بداية الأحداث في سوريا طالب بتوفير الأمن للمدنيين، وألا تؤثر الإجراءات على الأرض على المدنيين.

وأضاف "شقير"، في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جميع الأحزاب الفرنسية كانت ضد الرئيس بشار الأسد ووجوده في الحكم، وفي فرنسا يراقبون الوضع في سوريا، وسط تخوفات على الامن الداخلي وألا يحدث اقتتال داخلي".

وتابع: "الصحف الفرنسية اهتمت بتصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كتبها على منصة إكس، بأن روسيا مشغولة عن النظام السوري، وأن الرئيس السوري هرب من سوريا، وهناك بعض المجلات والصحف الفرنسية التي تحدثت عن الوضع في سوريا وقالت تحت عنوان من التوريث إلى الهروب، إلى أي جهة سيتجه بشار الأسد؟ هل روسيا أو روسيا البيضاء أو جهة أخرى؟".

الموقف الفرنسي سوريا الأحزاب الفرنسية بشار الأسد