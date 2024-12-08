أحزاب فرنسية تعرب عن قلقها بشأن الأمن الداخلي في سوريا

قال خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إنّ الموقف الفرنسي منذ بداية الأحداث في سوريا طالب بتوفير الأمن للمدنيين، وألا تؤثر الإجراءات على الأرض على المدنيين.

وأضاف "شقير"، في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جميع الأحزاب الفرنسية كانت ضد الرئيس بشار الأسد ووجوده في الحكم، وفي فرنسا يراقبون الوضع في سوريا، وسط تخوفات على الامن الداخلي وألا يحدث اقتتال داخلي".

وتابع: "الصحف الفرنسية اهتمت بتصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كتبها على منصة إكس، بأن روسيا مشغولة عن النظام السوري، وأن الرئيس السوري هرب من سوريا، وهناك بعض المجلات والصحف الفرنسية التي تحدثت عن الوضع في سوريا وقالت تحت عنوان من التوريث إلى الهروب، إلى أي جهة سيتجه بشار الأسد؟ هل روسيا أو روسيا البيضاء أو جهة أخرى؟".