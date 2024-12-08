النائب إيهاب وهبة: لا يجب المساواة في التقنين بين الأراضي على النيل والأراضي الصحراوية

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد، قائلا: وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشار وهبة إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 شهور يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلا:" لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟".

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلا: "لا يجب المساواة بين من وضع اليد على الأراضي على النيل ومن وضع يده على الأراضي الصحراوية".

وأكد وهبة، أهمية التعامل بشكل مختلف مع من وضع يد على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن.