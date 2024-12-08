رئيس مصنع 300 الحربي يستعرض آخر المستجدات الخاصة بخطوط الإنتاج

عقد المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس ادارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 الحربى لقاء مع العاملين ،بحضور عدد من القيادات بالشركة .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة عقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم واطلاعهم على أحدث المستجدات بكافة الشركات والوحدات التابعة

و خلال اللقاء قام رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة باستعراض الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تشارك في تنفيذها إلى جانب عرض التحديات والإنجازات التي قامت بها الشركة.

كما تم استعراض الشراكات التي قام ( مصنع 300 الحربى ) بعقدها خلال الفترة الاخيرة للتعاون مع القطاع الخاص وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بالوزارة والتى تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص المصرى لدعم الصناعة الوطنية والحد من الإستيراد.

واستعرض "عامر" اخر المستجدات الخاصة بخطوط الإنتاج التى ادخلت عليها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً على ضرورة متابعة وتطبيق احدث تقنيات التصنيع على كافة خطوط الإنتاج بالشركة .

كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالباً كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاجية ودعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بمتابعة سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.

و من الجدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، تضم أربع مصانع و هي ( مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة و المتوسطة ، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة ، مصنع تجميع و تعبئة الذخائر المتوسطة و القنابل)، كما أن بها احدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC و التي يعمل بعضها نظام الروبوت ، و تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi Spindle و التي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، و تضم عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة و المعدات من كبرى الشركات العالمية و التي يتم استخدامها لعمل القياسات و التحاليل اللازمة على جميع المواد و الخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.