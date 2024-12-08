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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشيع جثمان زوج الفنانة بدرية طلبة من مسجد العمري بالإسكندرية.. صور

تشيع جثمان زوج الفنانة
تشيع جثمان زوج الفنانة بدرية طلبة
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شيع منذ قليل جثمان زوج الفنانة بدرية طلبة المؤلف والمخرج المسرحي مصطفي سالم إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة، وسط حالة من الخزن سيطرت على الحاضرين، من أبناءه والعائلة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجنازة في مسجد العمري بمنطقة كرموز، والدفن في مقابر العمود.

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة صباح يوم الأحد وفاة زوجها بالساعات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الراحل قد تعرض مؤخرا إلى وعكة صحة، حيث كتبت الفنانة بدرية على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب له الدعاء بالشفاء العاجل، إلا أنها أعلنت فيما بعد عن وفاته، وهي خارج مصر.

حيث شاركت مؤخراً في عرض مسرحية "ألف تينة وتيتة" بموسم الرياض.

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