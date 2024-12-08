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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الائتلاف السوري: نبذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الأمن في دمشق

أحداث سوريا
أحداث سوريا
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أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة اليوم /الأحد/ أن الجهود جارية من أجل ضمان أمن العاصمة دمشق. 


وقال رئيس الائتلاف السوري - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "الائتلاف السوري يتابع العمليات العسكرية الجارية في دمشق لضمان تحقيق الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة السورية". 
وشدد على أن عملية بسط الأمن والاستقرار في دمشق قد تستغرق بحد أقصى يومين حتى يتم التأكد من سلامة جميع المواطنين المتواجدين فيها، وذلك في إطار الحرص على عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف العمل في جميع الدوائر الخدمية لتلبية كافة احتياجات السوريين. 
وطالب بضرورة التصدي لـ"ضعاف النفوس" الذين يستغلون ويسعون إلى نشر الفوضى واستغلال الأوضاع الراهنة غير مستقرة في سوريا. 
يأتي هذا التصريح في وقت أكدت خلاله وزارة الخارجية السورية استمرارها في أداء مهامها؛ انطلاقا من أمانة تمثيل الشعب السوري و"أن يبقى الوطن هو الأسمى".

دمشق رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة