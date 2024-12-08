وزير الخارجية الإيطالي يدعو إلى اجتماع جديد لوحدة الأزمات بشأن سوريا

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم /الأحد/ إلى عقد اجتماع جديد لوحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية بشأن الأوضاع في سوريا.



وبحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية، جاءت دعوة تاياني على خلفية ما يتردد عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للأراضي السورية وسيطرة عناصر مسلحة على بعض المناطق، من أجل حماية الإيطاليين المتواجدين في سوريا.

وجاء في مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية أن دخول العناصر المسلحة إلى دمشق ومغادرة بشار الأسد يستلزمان الحاجة إلى رد فعل فوري، أولا وقبل كل شيء لحماية الإيطاليين الذين ما زالوا في البلاد.

وأضافت أن تاياني سيجري اتصالات مع الزعماء السياسيين للحكومات الصديقة لإيطاليا و"سيتحقق من خطط العمل المبرمجة بالفعل مع إدارات أخرى في الدولة الإيطالية".

وكتب تاياني - في حسابه على منصة /إكس/ في وقت سابق - "أتابع باهتمام شديد تطور الوضع في سوريا، على اتصال دائم بسفارتنا في دمشق ومع قصر كيجي (مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني)".