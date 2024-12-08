سلامة الغذاء: حملات مكثفة لفروع الهيئة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، عددا من حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات ، خلال الأسبوع الماضي ، وذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد و إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 22 حملة تفتيشية موسعة على 170 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن مخللات ونصف طن عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 15 قرار للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـنصف طن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 38 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الفيوم بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم توعية القائمين على هذه المنشآت بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل لدى الهيئة لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وقد أسفرت هذه الحملات عن تسجيل 2 مركز تعبئة نباتات طبية وعطرية، وإعدام كمية من اللحوم منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 98 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، محلة دمنه، بني عبيد، دكرنس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 1 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (ساقلتة، المراغة، حي شرق، حي غرب)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 376 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما قام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد 27 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (طهطا، أخميم، البلينا، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 51 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 8 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي،

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 14 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، تلا، السادات)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.