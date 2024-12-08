رويترز: طائرات إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية جنوب سوريا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "رويترز"، أن طائرات إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.

وفي سياق متصل، استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية، لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود، على حد زعم جيش الاحتلال.

وأكد جيش الاحتلال، أنَّه تم نشر قواته في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا، وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان، مشيرًا إلى أنه "لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا".

وأضاف جيش الاحتلال، أنَّه سيواصل العمل وفق ما تقتضيه الضرورة للحفاظ على المنطقة الفاصلة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها.

وتابع: "شن جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".