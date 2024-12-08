ضبط 21 طن منظفات مجهولة المصدر في الشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 21 طنا و44 كيلو منظفات مجهولة المصدر، وذلك داخل مخزن يتم إدارته بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بالشرقية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن منظفات يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة بالتفتيش وتم ضبط عدد 4480 كرتونة مسحوق غسيل ملابس مختلفة الأحجام كبيرة وصغيرة مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها 21044 كيلو مسحوق مجهول المصدر وتم التحفظ عليها بمعرفة الحملة على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المخزن تحت إذن وتصرف النيابة العامة .

كما تم تحرير 143 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

و 102 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص .

كما تم تحرير45 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.