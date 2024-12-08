حفظ التحقيق في اتهام كهربا بإصدار شيك بدون رصيد

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحفظ التحقيقات في واقعة اتهام "محمود عبد المنعم "وشهرته كهربا، لاعب النادي الأهلي، بإصدار شيك بدون رصيد مستحق السداد لنادي الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه عقب التصالح وسداد المبلغ.

وكان المقرر أن يتم إحالة اللاعب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة اصدار شيك بدون رصيد لكنه قدم ما يفيد التصالح وسداد المبلغ، للنيابة، فتم حفظ التحقيقات.



كان سدد كهربا الشيك المستحق والبالغ قيمته 7 ملايين و664 ألف جنيه، والذى كان الزمالك حرك دعوى ضد اللاعب بسبب عدم وجود رصيد فى حسابه لتحصيل قيمة الشيك.

كان فوجئ اللاعب قبل وقت سابق ،بتصعيد الزمالك ضده بعد تأخره في سداد آخر جزء من الغرامة، حيث حرر مسئولو القلعة البيضاء محضرا في قسم شرطة مصر القديمة منذ أيام للحصول على مبلغ الشيك.

