جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة اسوان، تكثيف أعمال إزالة التعديات ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب ورى الأشجار بكافة الشوارع العامة وذلك على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة لحالة تعدى على مساحة 600 م2 بنطاق قرية الشطب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه شوقى بتنفيذ أعمال النظافة ورفع 250 طن من القمامة والتراكمات بنطاق حى وسط المدينة.

تنظيم الحملات الهادفة لرفع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بمواصلة تنظيم الحملات الهادفة لرفع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، وأيضاً تكثيف النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية ، وهو الذى تكامل بالتوازى مع قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء ، علاوة على قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين المختلفة .

1000149053

1000149051

1000149049

1000149047

1000149045