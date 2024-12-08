سلامة الغذاء تشارك في مبادرة إطلاق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 30 نوفمبر – 6 ديسمبر، ، قيام إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، بتنفيذ 37 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 915 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 407 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 358 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، السويس، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحر الأحمر، بور سعيد، الغربية، دمياط، القاهرة والجيزة وتم تسجيل 7 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 888 مخزنًاوفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن خلال الأسبوع الماضي في محافظتي الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 23 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الجيزة، البحر الأحمر وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية، فيما استوفت 2 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 466 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 53 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مصنع أمعاء جديد، كما تم نشر الإصدار الأحدث للقائمة المعتمدة لمصانع المغلفات الطبيعية وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأصدرت الإدارة 30 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما شاركت الهيئة في الحوار التوعوي التفاعلي الذي عقد بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ضمن الجهود المبذولة لنشر المعرفة عن مقاومة مضادات الميكروبات تحت شعار "الجهود الوطنية للحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (ARM) في إطار نهج الصحة الواحدة".

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية والدقهلية، كما تم تحديث قائمة المصانع المستوفاة لمتطلبات الهيئة لتصل إلى 11 مصنعًا.

كما تم حضور فعاليات مبادرة إطلاق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية في حدث يجمع بين ممثلي القطاع العام والخاص بهدف التوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠ لحماية البيئة من المخلفات البلاستيكية القابلة للتدوير وتعظيم الاستفادة منها بشكل آمن.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.