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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب صحفي: تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية أهم أولويات العمل للدولة

الصحفي جمال رائف
الصحفي جمال رائف
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قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية أحد أهم أولويات العمل للدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن بصدد جولة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في شمال أوروبا، وهى استكمال لنشاط الدبلوماسية الرئاسية فيما يتعلق بتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام»

وتابع: «رأينا من قبل جولات للرئيس السيسي في مختلف النقاط الأوروبية، سواء في شرق أوروبا وفى جنوب أوروبا، والآن نتحدث عن الشمال الأوروبي، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية لديها الإرادة السياسية والرغبة الحثيثة لتعزيز العلاقات مع الشريك الأوروبي، الذى هو الشريك التجاري الأول للدولة المصرية بحجم تبادل تجاري يتخطى الـ 32 مليار يورو، كما أن الصادرات المصرية للمجموعة الأوروبية تتخطى الـ 11 مليار يورو».

 

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