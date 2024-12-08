قصور الثقافة تفتتح الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط

استقبلت قرية ريفا، أولى فعاليات "الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذي تنظمه تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمحافظة أسيوط، وذلك حتى ١١ ديسمبر الحالي.

استهلت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني، أعقبه لقاء بعنوان "أنشطة الدعم النفسي والتعامل مع العنف" ناقش خلاله عبد العظيم عبد الصمد، موجه لغة عربية بالتربية والتعليم، تفصيليا أشكال العنف النفسي والجسدي، موضحا الأثر السلبي لذلك على المرأة والمجتمع.

كما تناول دور المؤسسات المجتمعية ومنها وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة والتي تقدّم بدورها لقاءات توعوية، وتثقيفية لإبراز دور المرأة في المجتمع، بجانب الأنشطة الحرفية من أجل تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وتواصلت الفعاليات مع مجموعة من ورش المشغولات اليدوية منها: ورشة عمل حقائب بالخرز، تدريب فاطمة بخيت، ورشة إكسسوارات للفنانة ميرڤت سعد، وأخرى لتعليم فن المكرمية تدريب الفنانة آلاء موسى.

"الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة" تنفذ فعالياته من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثفاقة أسيوط.

ويتضمن الملتقى عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، بجانب الجلسات النقاشية وورش العمل، تقدم بعدد من قرى المحافظة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، بهدف دعم وتمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا.



ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات صباح اليوم الأحد مع لقاء بقرية موشا بعنوان "مهارات مواجهة العنف"، يعقبه ورشة عمل بعنوان "فن قول لا".

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