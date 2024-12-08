النبي الذي بشر بمجيء المسيح.. الكنيسة تحتفل بذكرى ولادة يوحنا المعمدان

تحتفل الكنيسة اليوم الاحد بذكرى ولادة القديس يوحنا المعمدان، الذي لعب دورًا محوريًا في الحياة الروحية، إذ كان يعمّد الناس في نهر الأردن ويدعوهم إلى التوبة استعدادًا لمجيء مخلص العالم.

ويُعرف "أحد يوحنا المعمدان" بأنه أحد الآحاد الهامة خلال صوم الميلاد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يُكرم فيه المؤمنون ولادة يوحنا المعمدان، النبي الذي بشّر بمجيء المسيح وهيّأ الطريق أمام رسالته الخلاصية.

يأتي هذا الأحد بعد أسبوعين من بداية صوم الميلاد، ويُذكّر بمعجزة ولادة يوحنا. فقد كان والداه، زكريا الكاهن وأمه إليصابات، قد بلغا سنًّا متقدمة دون أن يُرزقا بأطفال. لكن الله أرسل الملاك جبرائيل ليبشرهما بميلاد يوحنا، ليكون هذا الحدث علامةً على تحقيق وعود الله ومقدمةً لمجيء المسيح.