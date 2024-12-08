"شوف المصريين قالوا إيه" عن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة| شاهد

يعتبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة بداية انطلاق حملة "اتحدوا!" الأممية، وهي 16 يومًا من النشاط العالمي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، التي تستمر حتى 10 ديسمبر.

وتسلط حملة 2024 الضوء على التصعيد المقلق للعنف ضد المرأة، تحت شعار "كل 10 دقائق، تقتل امرأة" (#لا_عذر)، داعية إلى تفعيل الالتزامات الدولية وتحقيق المساءلة من قبل صناع القرار.

تعد هذه الحملة السنوية، التي أطلقتها الأمم المتحدة، حدثًا دوليًا يستمر من 25 نوفمبر (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) إلى 10 ديسمبر (يوم حقوق الإنسان)، بمشاركة منظمات دولية ومحلية ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.

وتركز الحملة على موضوعات متنوعة تتعلق بالعنف القائم على الجنس، وتسعى لإحداث تغييرات ملموسة في مجالات عدم المساواة بين الجنسين.

منذ 2016، يشارك المجلس القومي للمرأة في مصر تحت شعار "كوني"، حيث ينظم العديد من الأنشطة في مختلف محافظات البلاد.