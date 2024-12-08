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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الصناعة السوري: الحكومة تعقد اجتماعات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين

وزير الصناعة السوري
وزير الصناعة السوري سامر خليل
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أكد وزير الصناعة السوري سامر خليل، أن استمرار الحكومة في أداء مهامها؛ سيسهم في انطلاق الدولة نحو مرحلة إعادة الإعمار لترميم ما شهدته سوريا من تدهور خلال السنوات الماضية.


وقال سامر خليل - في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي يعقد حاليا اجتماعات مع عدد من الوزراء؛ لضمان استمرار تقديم الحكومة الخدمات للمواطنين، بهدف استمرار عمل المؤسسات الدولة بشكل عام، مؤكدًا أن هذا واجب أخلاقي ووطني.
وأضاف أنه تم التواصل معه وعدد من الوزراء من قبل رئيس الوزراء للاستمرار في أداء مهامهم، مؤكدا مواصلة الحكومة اداء وظيفتها لتوفير الخدمات للشعب السوري.
وأوضح أن عدد من المنشآت الخاصة بالصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية عادت إلى العمل اليوم في محافظة حلب بشكل جيد بعد توقفها قبل أيام، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة لزيادة العمل لتعويض الطلب الإضافي على المواد الغذائية والدوائية بسبب تهافت المواطنين على التخزين.

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