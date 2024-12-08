نائب محافظ أسوان يستعرض مع مدير "الأغذية العالمي" مجالات التعاون المشترك

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإستقبال السيد جان بيير دومارجورى الممثل ومدير مكتب مصر برنامج الأغذية العالمى بمصر بحضور نجلاء بشاى مدير عام الشراكات ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة لإستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والبرنامج فى مجالات التنمية المختلفة ، مع الإعداد والتجهيز لزيارة وفد الإتحاد الأوربى للمحافظة لتوطيد العلاقات والتأكيد على الدعم المستمر من قبل الإتحاد وشركاء التنمية .

ونقل نائب المحافظ تحيات الدكتور إسماعيل كمال ، وتقديمه لكامل الدعم لتعزيز سبل التعاون فى ظل الدور الحيوى الذى يقوم به برنامج الأغذية العالمى داخل محافظة أسوان لتعظيم الإستفادة من المشروعات المشتركة مؤكداً على التنوع فى تنفيذ المشروعات المختلفة لبرنامج الأغذية العالمى الهادفة لتوفير فرص عمل للشباب ورعاية الطلاب والمزارعيين ، وهو الذي يأتى متوازياً مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وحياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه أثنى جان بيير على التنسيق المتواصل مع محافظة أسوان ودعمها وتعاونها المستمر ، فضلاً عن الدور المتميز الذى قامت به الحكومة المصرية والمحافظة فى إستقبال الوافدين من دولة السودان خلال الفترة الماضية .

مشيداً بما شهده أثناء جولته بصحبة نائب محافظ أسوان من مستوى حضارى وجمالى داخل السوق السياحى القديم حيث أن الوضع تحسن فيه للأفضل ، ويراه مثل السوق السياحى فى الشانزلزيه بدولة فرنسا .

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