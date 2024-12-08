"الريف المصري" توقع بروتوكول تعاون مع شركة استشارات لدعم مشروع الـ1.5 مليون فدان

وقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وادارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الاستشارات ، وذلك بمقر الشركة في مدينة نصر.

قام بتوقيع البروتوكول اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد.

يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات استشارية شاملة للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، تشمل توفير خدمات اعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الفنية، ووضع مخططات لافضل الانشطة الزراعية والتنموية، بهدف تعزيز استدامة المشروعات الزراعية العاملة تحت مظلة الريف المصرى الجديد وضمان نجاحها.

وفى كلمته خلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الشركة تسعى دومًا لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مجموعة من الاتفاقات والشراكات مع مختلف الكيانات الاستشارية والشركات المتخصصة لتلبية احتياجات المستفيدين، وفق رؤية الشركة فى التعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية.

وأشار “عبد الوهاب” الى أهمية هذا التعاون الجديد، قائلا: "نسعى دائمًا لتقديم أعلى مستويات الدعم الفنى والمعلوماتى والتقنى لعملاء الشركة من المنتفعين باراضى المليون ونصف المليون فدان، ولهذا نحرص على توقيع اتفاقات مع جهات وكيانات استشارية مرموقة، تساهم فى تقديم خدمات متميزة.. ونحن على يقين من أن هذا التعاون الجديد سيساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من المشروعات الزراعية، وتحقيق أقصى استفادة لاصحاب المشروعات والأراضى المستصلحة."