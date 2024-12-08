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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 10سنوات لـ 3 متهمين بسرقة طالب وحيازة سلاح أبيض بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة طالب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة السلام.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على 3 متهمين أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم حيث أبصرت قوات الأمن وجود  3 أشخاص علي  توك توك مقيمين ، بدائرة القسم، يستقلوا دراجة بخارية بدون لوحات تسير عكس التجاه، وعند إستيقافهم عثر بحوزتهم علي  سلاح أبيض مطواه وهاتف محمول ولاب توب

وبمناقشتهم أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق علي تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم وذلك لسرقه المواطنين كرها عنهم ، وأنهم سرقوا المضبوطات من طالب بالقوة وأن السلاح  المضبوط بحوزتهم يستخدمونه في إرتكاب وقائع السرقهة بالأكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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