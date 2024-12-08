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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لـ شعر العامية المصرية

حفل توزيع جوائز أحمد
حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لـ شعر العامية المصرية
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أُقيم مساء أمس السبت، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورته الحادية عشرة لعام 2024، في الجامعة الأمريكية، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية.

شهد الحفل حضور عدد كبير من المثقفين والشعراء، أبرزهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، الشاعر إبراهيم داوود، المخرج مجدي أحمد علي، المنتج محمد العدل، والفنان رمزي العدل، بالإضافة إلى الناشطين أحمد دومة وأحمد حرارة.

وخلال كلمته، عبر نجيب ساويرس عن سعادته باستمرار الجائزة لمدة 11 دورة، مضيفاً أنه أحمد فؤاد نجم كان سيشعر بالفخر والسعادة إذا كان موجوداً حتي الآن ورأى هذا الحشد الكبير.

وتابع: "خلال هذه السنوات، أثبت الجيل الجديد أن مصر ما زالت تنتج المبدعين، واكتشفنا العديد من الشعراء المبدعين الذين نفخر بهم، نحن لا زلنا في انتظار المزيد من العباقرة، وأشعر أن هناك أملاً كبيراً في المستقبل".

 

أحمد فؤاد نجم حفل توزيع جوائز شعر العامية المصرية نجيب ساويرس