خلال أسبوع.. 160 ألف طن صادرات غذائية والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 30 نوفمبر – 6 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 10 مأموريات رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وأصدرت الإدارة 1599 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 956 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4200 رسالة بنحو 160 ألف طن لعدد 1445 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 586 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 8 آلاف طن، يليها البصل بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 4000 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 68 صنف بنحو 36 ألف طن.

كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 16 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنف بنحو 35 ألف طن.



ومثلت السعودية وأمريكا والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 985 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 834 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 430 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1480 رسالة بنحو 290 ألف طن لعدد 695 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 223 صنف من قمح، فول الصويا، عدس وزيوت متنوعة، من 83 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، أوكرانيا ولاتفيا.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 416 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 235 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 40 منتج و25 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 600 منتج جديد، وأصدرت 20 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 10 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 2 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز ، كما تم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 9 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 530 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، الجيزة، الاسكندرية، الفيوم، بور سعيد، شمال سيناء، الغردقة، أكتوبر، الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.