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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على التشكيل المتوقع للمصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

اللاعب صلاح محسن
اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري
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يواجه مساء اليوم الأحد  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فريق بلاك بولز الموزمبيقي ، في مباراة تجمعهم  في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من المتوقع أن يبدأ المدرب علي ماهر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامي، ميدو جابر، وبابا بادجي

الهجوم: صلاح محسن

وكان قد استهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة تضم فرق الزمالك ، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.

 

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