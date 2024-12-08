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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل الشيوخ: لا بد من تحقيق التوازن بين الدولة والمواطن في التصرف بأملاك الدولة

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ
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شدد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لاسيما وأنه يتوافق مع نص المادة33 من الدستور فى ان الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما إنه يحقق المؤائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.

ولفت المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا : إننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع  وتحقيق الصالح العام.

ويشهد  مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة . 

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