وزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي للإيفاد لبحث المشروعات المشتركة

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى استقبل دينا صالح المدير الاقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" لمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، وبحث معها موقف المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفةبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد عبدالقادر مدير مكتب الايفاد بالقاهرة

وخلال الاجتماع "علاء" أكد ان العلاقات بين مصر والايفاد متميزة وممتدة في دعم المشروعات الزراعية المختلفة ، مشيرا إلى إهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدوليةالمرتبطة بالزراعة والامن الغذائي.

كما رحب "فاروق" بتقارير المتابعة الايجابية لمشروعات الايفاد في مصر مطالبا بمزيد من زيادة محفظة استثمارات الايفاد في مصر وتوجيها إلى الاستثمار في المرأة الريفية من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى معيشتها وتكون مصدر دخل ثابت لها .

وزير الزراعة اشاد بمشروعات الايفاد في المحافظات والمناطق الحدودية مشيرا إلى أنه تفقد بعضها في محافظة مطروح.

‏اجتماع الوزير مع الايفاد بحث كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، فضلا عن مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" وكذلك المشروع الجديد الممول من الايفاد والذي انطلق مؤخرا "كراون"، والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر واسوان بالإضافة الاهتمام بسلاسل القيمة .

من ناحيتها أكدت "صالح" أن المشروعات المشتركة بين مصر والايفاد أصبحت قصص نجاح ونماذج تحتذى لبعض الدول الاخرى واشارت إلى تقارير البعثة الإشرافية للايفاد خلال زيارتها الأخيرة لمصر والتي جاءت كلها إيجابية.

"صالح" أضافت أن التعاون البناء والمثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كافة المشروعات الزراعية المشتركة تستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا ، مؤكدةً على اتفاقها مع الأفكار التى طرحها وزير الزراعة لتعزيز التعاون بين مصر والايفاد في المشروعات التي تخدم المرأة الريفية وتسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على العمل كفريق واحد من أجل زيادة التعاون بين الوزارة والصندوق الدولي واستمرار قصص نجاح المشروعات المشتركة مع إزالة اي تحديات تعوق ذلك.