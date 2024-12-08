مجلس الدوما الروسي: موسكو تدعو إلى إجراءات ديمقراطية في سوريا

أعلن مجلس الدوما الروسي، اليوم الأحد، ان موسكو تدعو إلى إجراءات ديمقراطية في سوريا من أجل انتقال سلمي للسلطة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا وتركيا وإيران تخطط لتبني خطوات مشتركة تهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا.

وأوضح لافروف على هامش المنتدى السياسي الذي انعقد في الدوحة، أن الدول الثلاث تعمل على بدء حوار بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ستواصل دعمها العسكري للرئيس الأسد والمساعدة في تسوية الوضع في سوريا.

وأضاف في مقابلة خلال المنتدى: "نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم نجاح الإرهابيين، حتى وإن ادعوا أنهم لم يعودوا إرهابيين".

وفيما يتعلق بالأوضاع الحدودية التركية السورية، ذكر لافروف أن تركيا تشعر بالقلق إزاء أمن المنطقة الحدودية، وأنه يتم بحث خطوات لتخفيف التوترات وتطبيع العلاقات بين البلدين دون المساس بوحدة الأراضي التركية.

كما نفى لافروف التقارير التي تفيد بأن السفن الحربية الروسية قد غادرت قاعدة طرطوس البحرية في سوريا. وعند سؤاله عن دعوة روسيا لمواطنيها لمغادرة سوريا وسحب موظفي السفارة، أكد لافروف أن هذه الإجراءات هي جزء من ممارسات دبلوماسية ولا تعكس تغيرًا في الموقف الروسي تجاه دعم الأسد.

وفي سياق متصل، التقى لافروف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.