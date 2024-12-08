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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. بعثة بيراميدز تتوجه إلى تونس استعدادا للقاء الترجي

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
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قررت إدارة بعثة نادي بيراميدز في مالي سفر بعثة الفريق مباشرة من العاصمة المالية باماكو إلى تونس بعد الانتهاء من لقاء دجوليبا، تحضيرا لمواجهة الترجي التونسي في إطار مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع دجوليبا في السادسة من مساء اليوم الأحد في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو.

وقررت إدارة البعثة السفر مباشرة من باماكو إلى تونس على متن رحلة طيران خاصة، لتصل العاصمة تونس فجر الاثنين، لبدء الإعداد للقاء الجولة الثالثة، أمام الترجي التونسي والمقرر له في التاسعة من مساء يوم السبت 14 ديسمبر الجاري على استاد رادس.

وجاء قرار السفر مباشرة من مالي إلى تونس لتوفير الوقت والجهد والدخول في معسكر الإعداد المبكر للقاء الجولة الثالثة، في ظل إقامة الجولتين الثانية والثالثة على التوالي خارج الأرض.

بعثة نادي بيراميدز الترجي التونسي بيراميدز مع دجوليبا من مالي إلى تونس