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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري في مواجهة مثيرة ضد بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية

الكابتن علي ماهر
الكابتن علي ماهر مدرب الفريق المصري
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يواجه مساء اليوم الأحد  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فريق بلاك بولز الموزمبيقي ، في مباراة تجمعهم  في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان قد استهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة قوية تضم فرق: الزمالك حامل لقب البطولة، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.

وكان قد قام فريق المصري البوسعيدي لكرة القدم،بالقيام بتدريبات مكثفة على مدار اليومين الماضيين  بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق.

 وأدى الفريق، فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، كما عقد علي ماهر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث حول كافة الجوانب الفنية والخططية.

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