دير سيدة صيدنايا.. تاريخ وآثار روحية عريقة في سوريا

يعد دير سيدة صيدنايا، الواقع على بعد 30 كيلومترًا شمال دمشق، واحدًا من أهم المعالم الدينية والتاريخية في سوريا والشرق الأوسط، يعود تأسيس الدير إلى القرن السادس الميلادي على يد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الاول ويُعرف بأنه ثاني أقدس مكان مسيحي في الشرق بعد كنيسة القيامة في القدس.





يُشتهر الدير باحتوائه على أيقونة السيدة العذراء مريم ، المعروفة باسم "الشفيعة"، والتي يُقال إنها من رسم القديس لوقا ، يجذب الدير آلاف الحجاج سنويًا من مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن ديانتهم، لما يمثله من رمز للتعايش الروحي والسكينة.





يتميّز الدير بموقعه المرتفع على إحدى قمم جبال القلمون، ويطل على بلدة صيدنايا التاريخية. يتضمن المبنى معمارًا بيزنطيًا رائعًا، ويضم كنائس وغرفًا مخصصة للزوار والرهبان.

كما يحيط بالدير مجموعة من الأديرة الصغيرة الأخرى، التي تعكس عمق التراث المسيحي في المنطقة.





يعتبر دير سيدة صيدنايا اليوم مركزًا للصلاة والتأمل، بالإضافة إلى كونه مَعلمًا سياحيًا بارزًا يعكس التاريخ الديني والثقافي لسوريا.

أهم الآثار في دير سيدة صيدنايا

١- أيقونة السيدة العذراء مريم "الشفيعة "

تعد هذه الأيقونة التي تحمل اسم "الشفيعة" واحدة من أبرز الآثار الدينية في الدير ويقال إن الأيقونة تعود إلى القديس لوقا، ويعتقد أن لها قوة شفاء وتستجيب لصلوات المؤمنين. تعتبر الأيقونة مركزًا رئيسيًا للحج والعبادة في الدير.





الكنيسة الرئيسة في دير صيدنايا، التي تعود إلى القرن السادس الميلادي، تتميز بعمارتها البيزنطية الجميلة تحتوي الكنيسة على العديد من الفسيفساء القديمة، والزخارف الدينية التي تعكس الطراز المسيحي القديم.

يحتوي الدير على العديد من الآثار البيزنطية من العصور القديمة، مثل الأعمدة الحجرية والأرضيات المزخرفة، التي تُظهر الفنون والعمارة البيزنطية.

وفي محيط الدير، توجد عدة أديرة صغيرة كانت تُستخدم من قبل الرهبان في فترات العزلة والصلاة، إضافة إلى المغارات التي كانت تستخدم كمراكز للتأمل والعبادة في العصور القديمة.





و يضم الدير مخطوطات قديمة باللغة اليونانية والسريانية والعربية التي تحتوي على نصوص دينية هامة هذه المخطوطات تسجل تاريخ الدير والكنيسة وتوثق الطقوس الدينية منذ العصور الأولى.



يحتوي الدير على أدوات دينية قديمة مثل الاباريق و المزهريات، والتي كانت تُستخدم في الطقوس الكنسية، وتُظهر فنون العصر البيزنطي والتقاليد المسيحية القديمة.

الجدران الداخلية للدير تحتوي على رسومات جدرية قديمة تمثل مشاهد من حياة العذراء مريم، وهي تُعد مثالًا حيًا على الفن الديني في العصور الوسطى.





يحتوي الدير على رفات بعض القديسين الذين عاشوا في المنطقة ودفنوا في الدير، مما يضيف بعدًا تاريخيًا وروحيًا للزوار الذين يقصدون المكان.