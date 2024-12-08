محافظ الدقهلية يتفقد حالة الشوارع بالمنصورة لمتابعة مستوي النظافة.. صور

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عدد من الشوارع والميادين بمدينة المنصورة لمتابعة مستوي النظافة واعمال رفع القمامة.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف اعمال رفع القمامة لتحسين مستوي النظافه ووجه برفع الاشغالات من شوارع المدينة لتسهيل حركة مرور المواطنين وحركة مرور السيارات، وشملت جوله المحافظ شوارع الجمهورية والمشاية بالمدينة.

وأكد اللواء "مرزوق " علي أن المواطن عليه دور ومسئولية مجتمعية في الحفاظ علي نظافة الشوارع ، مشيراً إلي أن العاملين في أجهزة النظافه بالاحياء والوحدات المحلية لن تستطيع العمل وحدها بدون وعي وإدراك المواطن بمسئولياته وواجباته تجاه وطنه والحفاظ عليه ومشاركته الفعالة مع الدولة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة في كافة القطاعات .

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