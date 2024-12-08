بعد سقوط نظام بشار الأسد.. مكسيم خليل:"عادت سوريا لأهلها"

علق الفنان السوري مكسيم خليل على الأحداث في سوريا عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، تويتر سابقا.

وقال مكسيم:"كان أسدا علينا هرب محتفظا بحق الرد، أسد العروبة هْرَب، بن حافظ هْرَب، كما بن علي هَرب، افرحي سوريا عدتي حرة، عادت سوريا لأهلها، سوريا لكل السوريين".

‎

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.