ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد سقوط نظام بشار الأسد.. إليسا: "صباح الحرية"

إليسا
إليسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث في سوريا عبر صفحتها الرسمية على موقع "X"، تويتر سابقا.

وقالت إليسا:" صباح الحرية"، يأتي ذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

سقوط نظام بشار الأسد إليسا الحرية