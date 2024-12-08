بعد سقوط نظام بشار الأسد.. إليسا: "صباح الحرية"

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث في سوريا عبر صفحتها الرسمية على موقع "X"، تويتر سابقا.

وقالت إليسا:" صباح الحرية"، يأتي ذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.