وزير الشباب يتابع أعمال إنشاء استاد النادي المصري اليوم

يقوم اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لمشروع إنشاء إستاد النادي المصري الجديد بدعوة من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك للوقوف على مدى تطور العمل بالمشروع وتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وانهاء الإنشاءات.

ومن المقرر أن يرافق الدكتور أشرف صبحي خلال الزيارة، اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور محمود حسين و رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري و محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد وكذلك ممثلي شركة وادي النيل للمقاولات وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع.

