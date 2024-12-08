علاء عابد يحذر من تصاعد التوترات الإقليمية.. ويؤكد: مصر تدرك جيداً حجم المخاطر المحيطة

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية في مصر في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن تصاعد الصراعات في الدول العربية، لا سيما في سوريا، يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف “عابد”، في بيان له، أن مصر، بفضل قيادتها الحكيمة، تسعى دوماً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنب الدخول في الصراعات التي عصفت بعدة دول في السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن مصر تدرك جيداً حجم المخاطر المحيطة بها في الوقت الراهن، حيث تتصاعد الأزمات الإقليمية بما يهدد الأمن القومي العربي.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن مصر تتبنى دائماً موقفاً ثابتاً يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع التركيز على دعم الحلول السياسية التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف النائب علاء عابد، أن القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى لتعزيز قدرات الدولة الوطنية، من خلال تكاتف المؤسسات والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب، وهو ما يمثل الحصن المنيع في وجه التحديات الخارجية.

وشدد رئيس نقل النواب، على أن تماسك الجبهة الداخلية يشكل عنصراً أساسياً في حماية مصر من المخاطر المحدقة بها، مشيراً إلى أن تقوية النسيج الوطني ودعم مؤسسات الدولة هي الضمانة الأولى لتجنب آثار الأزمات الإقليمية.

وطالب النائب علاء عابد، جميع المواطنين إلى التكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية في هذا الظرف الحساس، لضمان استقرار البلاد والحفاظ على مكتسباتها.

واختتم رئيس نقل النواب بيانه بتأكيد أهمية مواصلة مصر لدورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والسعي لتحقيق السلام في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية، مشيراً إلى أن مصر ستظل صمام أمان للأمن العربي.