برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية: تطوير التجارة بين المنطقتين وخلق فرص تجارية وتعزيز التعاون

نظم برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية، الدورة الرابعة من فعالية الاجتماعات الثنائية في قطاع الصناعات الغذائية، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بجمهورية مصر العربية بالتزامن مع معرض فوود أفريكا، وذلك بمشاركة 129 مُصدر و36 مورد من البلدان العربية والإفريقية على مدار يومين من اللقاءات التجارية المثمرة.

وتُبرز الفعالية الرابعة لهذا العام في قطاع الصناعات الغذائية التزام البرنامج بتمكين الشركات في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المنطقتين العربية والافريقية، حيث ركزت الاجتماعات الثنائية لعام 2024 على تسهيل التجارة من خلال تمكين الشركات العربية والإفريقية من إقامة شراكات تجارية مثمرة، وتوسيع أسواقها، وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية. إضافة الى تعزيز التكامل الإقليمي عبر المساهمة في تحقيق رؤية البرنامج للتعاون الاقتصادي والتجارة البينية وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وعلى مدار يومين، نظم برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية 745 اجتماعا ثنائيا بين الشركات العربية والأفريقية ناقشت معاملات محتملة بقيمة قدرت ب 34 مليون دولار أمريكي

وتعليقا على هذه الفاعلية، قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية: "لقد كان برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أداة محورية في تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية منذ عام 2017. وتُبرز الدورة الرابعة من فعالية الاجتماعات الثنائية في قطاع الصناعات الغذائية التزامنا الراسخ بخلق فرص للشركات والمساهمة في التكامل الاقتصادي الإقليمي".

منذ إطلاقه في عام 2017، لعب برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية دورًا محوريًا في تطوير التجارة بين المنطقتين، من خلال تنظيم فعاليات سنوية تركز على خلق فرص تجارية في قطاعات محددة، عبر ربط الشركات وتعزيز التعاون. وقد قام البرنامج بتنظيم 6 فعاليات اجتماعات ثنائية في قطاع الصناعات الدوائية، أسفرت عن شراكات واتفاقيات هامة في مجالات الصحة والصناعات الدوائية و 4 فعاليات اجتماعات ثنائية سابقة في قطاع الصناعات الغذائية، ركزت على فرص في مجالي الزراعة والإنتاج الغذائي لتعزيز الروابط التجارية.

حول برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB)

يعد برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) برنامجًا متعدد المانحين ومتعدد الدول ومتعدد المؤسسات، يتم دعمه من قبل البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD). ويهدف البرنامج إلى تعزيز وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في أفريقيا والعالم العربي، وكذلك توفير ودعم تمويل التجارة والتأمين على ائتمانات التصدير، وتعزيز الأدوات الحالية لبناء القدرات المتعلقة بالتجارة. يركز البرنامج على دعم القطاعات الرئيسية للزراعة والصناعات ذات الصلة بما في ذلك النسيج، وصناعة الصحة بما في ذلك الأدوية، والبنية التحتية والنقل، والبتروكيماويات، ومواد البناء الحديثة، والتكنولوجيا.