دوري أبطال أفريقيا.. رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا

يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية أمام دجوليبا المالى في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري ابطال افرقيا برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن الترجي الذي خاض مواجهتيم بينما يحتل دجوليبا المركز الأخير بدون نقاط.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا المالي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – مهند لاشين

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – رمضان صبحى - فيستون ماييلي