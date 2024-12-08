أصالة: "يا سوريا الحرة مبروك حريتك"

علقت الفنانة أصالة نصري على الأحداث في سوريا عبر صفحتها الرسمية على موقع "X" تويتر سابقا.

وقالت أصالة:"ياسوريا الحرة مبروك حريتك، سوريا حرة".

يشار إلى أن التليفزيون السوري أعلن اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.