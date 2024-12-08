الثقافة تحتفى باسم شادى عبد السلام فى المسرح الصغير وأوبرا دمنهور

تحتفى وزارة الثقافة بإسم الفنان الكبير شادى عبد السلام من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد التى تنظم ضمن نشاطها الثقافى والفكرى تحت عنوان " يوم شادى عبد السلام " فعاليات مميزة مساء الأربعاء ١١ ديسمبر تتضمن عرض فيلمى

" جيوش الشمس وآفاق من تأليف وإخراج شادى عبد السلام فى السادسة مساءا بأوبرا دمنهور ويعقب ذلك لقاء يديره الفنان أحمد النبوى مع الناقد السينمائى الدكتور محمد عبد الغنى مصطفى ،كما يقام

فى السابعة مساءا على المسرح الصغير بالأوبرا صالون ثقافي تحت عنوان

" شادي عبد السلام الفرعون العاشق في عيون المبدعين " (يوم ان تحصي السنين) بمشاركة المخرج السينمائي جمال قاسم ،المصور السينمائي سمير فرج ،الناقد السينمائى سامح فتحي ، الفنان سيف ابو النجا والفنان وليد عوني ويدير الصالون الأستاذ بشير شوشة وتقدمه الدكتوره نجوى صابر .

جدير بالذكر ان المخرج شادي عبد السلام ولد فى مارس ١٩٣٠ بمحافظة المنيا وتخرج في كلية فيكتوريا بالإسكندرية ، درس فنون المسرح في لندن والتحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحصل على درجة الإمتياز في العمارة، أتيحت له فرصة دخول عالم السينما عن طريق المخرج صلاح أبوسيف من خلال فيلم "الفتوة" ، عمل مصممًا للديكور ومساعدا للمهندس رمسيس واصف ، عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام أغلبها لمخرجين أجانب منها وإسلاماه والفيلم الإيطالى (الحضارة )والأمريكى (كليوباترا )والبولندي (فرعون )كما صمم الديكورات والملابس للفيلم التاريخى الكبير الناصر صلاح الدين إلى ان أخرج العديد من الأعمال السينمائية والتسجيلة الهامة منها فيلم "المومياء…يوم أن تحصى السنين.." الذى حصد الكثير من الجوائز العالمية وشهد حفاوة شديدة وتقديركبير من الوسط السينمائي.

كما أختير الفيلم ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى تاريخ السينما العالمية والإخراج ليس منطقة التفوق الوحيدة في تاريخه، فهو كاتب وصاحب مشروع فني طموح حاول من خلاله أن يعكس رؤيته وعشقه للثقافة المصرية القديمة باختلاف أزمنتها، معبرا عن أصالة الروح المصرية في أفلامه وقد توفى في أكتوبر ١٩٨٦.