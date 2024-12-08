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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سلاف فواخرجي للجيش السوري: "ثقتنا فيكم كبيرة ورح تبقى"

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الأحداث في وطنها سوريا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت سلاف دعما للجيش السوري:"حماة الديار، ثقتنا فيكم كبيرة ورح تبقى، انتوا جيش البلد، انتوا  نحنا، انتوا الكل بالكل، وتضحياتكم اللي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل،والدم اللي راح فدا هالأرض غالي كتير، وحياة هالدم مارح نسمح لسوريا تضيع، انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة، الجيش العربي السوري، سوريا".

يشار إلى أن التليفزيون السوري أعلن اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون 
 

سلاف فواخرجي للجيش السورى ثقتنا فيكم كبيرة ورح تبقى