تخطى الـ 50 جنيهًا .. الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه اليوم الأحد

واصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، مسجلًا مستوى قياسيًا في بعض البنوك، حيث بلغ سعر البيع 50.29 جنيه.

وسجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، أبرزها: بنك HSBC، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول، بنك فيصل الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك تنمية الصادرات، وبنك قناة السويس.

وفي بنكي المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، بينما سجل في بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الإسلامي 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 50.20 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين البنوك.

ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي

شهد الدولار زيادة تتراوح بين 20 إلى 24 قرشًا في المتوسط مقارنة بمتوسط تعاملات الخميس الماضي، الذي سجل خلاله 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، ما يعكس استمرار الضغط على العملة المحلية أمام الدولار.